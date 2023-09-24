Гафин: «Приложим все усилия для того, чтобы Тюкавин остался игроком «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта с форвардом Константином Тюкавиным.

«Послушайте, до завершения контракта Константина еще достаточно времени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком своей родной и любимой команды — московского «Динамо», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

22 сентября агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Тюкавина, заявил «СЭ», что для них «не будет трагедии», если форвард не продлит контракт с бело-голубыми. Действующее соглашение 21-летнего нападающего истекает в конце сезона.