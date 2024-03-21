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21 марта, 16:49

Гендиректор «Динамо» — о сотрудничестве с ОФК: «Контракт бессрочный. Дружба длится давно»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с ОФК Белград.

«Контракт бессрочный. Дружба длится давно, мы вместе смотрим в будущее. Мы начнем с приглашения ОФК на детско-юношеский турнир в Москву в ближайшее время. Есть ли вероятность проведения товарищеских матчей между основными командами? Есть идея, но пока рано об этом говорить. У нас была возможность сыграть с ОФК в Турции этой зимой, но по политической причине сербские клубы не оказались в Турции», — сказал Пивоваров.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 сыгранных туров, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.

Что касается ОФК, то в данный момент команда из Белграда лидирует в первой сербской лиге и с высокой долей вероятности получит повышение в классе по итогам текущего сезона.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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