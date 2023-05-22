В «Динамо» заявили, что Фернандес больше не сыграет в текущем сезоне

Главный врач «Динамо» Александр Родионов заявил «СЭ», что защитник бело-голубых Роберто Фернандес больше не сыграет в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Роберто Фернандес практически на финальной стадии восстановления, но, к сожалению, чемпионат скоро заканчивается, и Роберто в нем больше не сыграет», — сказал Родионов «СЭ».

6 мая из-за травмы Фернандес покинул поле на 35-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). В этом сезоне он провел 19 матче в чемпионате России, забив 2 гола.