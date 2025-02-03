В «Динамо» заявили, что им не поступало предложений по Дасе этой зимой

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Эли Дасы.

Ранее в СМИ появилась информация, что 32-летним защитником интересовался «ПСВ».

«Официальных предложений по Дасе в это трансферное окно не поступало», — сказал Гафин «СЭ».

Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллионов евро.

Контракт 32-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.