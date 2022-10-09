Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

В «Динамо» заявили, что изначально не рассматривали возможность подписания Норманна

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб достиг всех трансферных целей в летнее трансферное окно.

— Кто виноват в том, что усиление подоспело так поздно?

— Все было связано с различными обстоятельствами. С точки зрения футбольного регулирования в том числе тоже. Были разные факторы, думаю, что виновных в этом нет. В целом, мы собрались и все свои трансферные цели достигли.

— Агент Герман Ткаченко говорил, что «Динамо» брало третьи номера в списке игроков.

— Мы изначально не планировали, если мы говорим о тех игроках, которых мы подписали в последние дни. Наверное, так. Например, изначально мы не рассматривали Норманна — что он может принять решение вернуться в Россию. Когда такая возможность появилась — мы оперативно закрыли сделку.

В последний раз бело-голубые одерживали победу в чемпионате страны 3 сентября, обыграв на своем поле екатеринбургский «Урал» (2:1).

«Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия
Поляки устроили гонения на «российский вид спорта». На Европейских играх не будет художественной гимнастики
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Спартак» — «Крылья Советов»: Ежов вывел гостей вперед

«Локомотив» летом хотел отдать Раконьяца в аренду в «Оренбург»