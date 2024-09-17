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Сегодня, 04:17

В «Динамо» заявили, что клуб не получал предложений от «Зенита» по Тюкавину

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не получал официальных обращений от «Зенита» по поводу возможного трансфера нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Официальных обращений не было», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В 138 матчах за основную команду бело-голубых форвард забил 42 гола и сделал 28 результативных передач.

Контракт 22-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт

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