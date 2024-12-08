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Гафин: «Рожков находился в наших списках, но переговоров не было»

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал «СЭ» интерес клуба к защитнику «Рубина» Илье Рожкову.

7 декабря спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал «СЭ» об интересе к игроку со стороны других клубов. Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что Рожков близок к переходу в «Динамо».

«Мы не вели переговоров по Илье Рожкову. Конечно, игрок молодежной сборной России, которым он является, находился в наших списках — но переговоров не было», — сказал Гафин «СЭ».

Ранее 20-летний защитник подписал новый контракт с казанским клубом до лета 2028 года.

В этом сезоне Рожков провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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