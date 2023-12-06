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Сегодня, 12:20

В «Динамо» заявили, что клуб устраивает система «осень-весна»

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» высказался о погодных условиях во время матчей 17-го тура РПЛ.

— С какими эмоциями наблюдали за снежными матчами 17-го тура?

— Мы живем в таком климате, в котором мы живем. Поэтому здесь удивляться нечему. Бывают такие матчи. Конечно, это не сопутствует наивысшему качеству футбола. Но, как сказал кто-то из тренеров в этом туре, по-моему, Игнашевич — здесь на первую роль выходят другие качества футболистов, имеется в виду характер. Поэтому за счет характера такие матчи и играются.

— Текущая система чемпионата вас устраивает?

— Устраивает.

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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