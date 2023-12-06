В «Динамо» заявили, что клуб устраивает система «осень-весна»

Сегодня, 12:20
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» высказался о погодных условиях во время матчей 17-го тура РПЛ.
— С какими эмоциями наблюдали за снежными матчами 17-го тура?
— Мы живем в таком климате, в котором мы живем. Поэтому здесь удивляться нечему. Бывают такие матчи. Конечно, это не сопутствует наивысшему качеству футбола. Но, как сказал кто-то из тренеров в этом туре, по-моему, Игнашевич — здесь на первую роль выходят другие качества футболистов, имеется в виду характер. Поэтому за счет характера такие матчи и играются.
— Текущая система чемпионата вас устраивает?
— Устраивает.
После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.