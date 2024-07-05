В «Динамо» заявили, что летом не получали предложений по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не получал официальных предложений по трансферу нападающего Константина Тюкавина

«Никаких официальных предложений по Тюкавину мы не получали. Константин — наш игрок до 2028 года, — цитирует Пивоварова ТАСС. — Надеемся, он внесет свой вклад в развитие клуба и в завоевание клубных трофеев. Рассчитываем, что он останется в «Динамо». Мне кажется, что он этого тоже хочет».

Также Пивоваров рассказал, что клуб находится на стадии переговоров с полузащитником Даниилом Фоминым о продлении контракта. Соглашение футболиста с «Динамо» истекает в июне 2025 года.