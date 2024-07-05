В «Динамо» заявили, что летом не получали предложений по Тюкавину

Сегодня, 11:03
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не получал официальных предложений по трансферу нападающего Константина Тюкавина
«Никаких официальных предложений по Тюкавину мы не получали. Константин — наш игрок до 2028 года, — цитирует Пивоварова ТАСС. — Надеемся, он внесет свой вклад в развитие клуба и в завоевание клубных трофеев. Рассчитываем, что он останется в «Динамо». Мне кажется, что он этого тоже хочет».
Также Пивоваров рассказал, что клуб находится на стадии переговоров с полузащитником Даниилом Фоминым о продлении контракта. Соглашение футболиста с «Динамо» истекает в июне 2025 года.