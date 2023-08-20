В «Динамо» заявили, что надеются закрыть сделку по переходу Чавеса на следующей неделе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ходе переговоров по трансферу мексиканского полузащитника Луиса Чавеса.

22 июля «Пачука» объявила о том, что Чавес покинет мексиканскую команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. Ожидается, что 27-летний футболист в ближайшее время перейдет в московский клуб.

«Когда можно будет увидеть Чавеса в составе «Динамо»? Мы надеемся, что на следующей неделе. Но, как вы видите, эта сделка сложнее, чем мы предполагали. Поэтому хотелось бы на следующей неделе, а так посмотрим», — сказал Гафин «СЭ».

В минувшем сезоне Луис Чавес провел в составе «Пачуки» 42 матча во всех турнирах, он отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего мексиканца в 8 миллионов евро.