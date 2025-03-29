В «Динамо» заявили, что постараются подготовить Бальбуэну к игре с ЦСКА

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму защитника Фабиана Бальбуэны.

«У него несерьезная травма, подворот голеностопа. Капсула пострадала еще в первой игре за сборную Парагвая. Во втором матче он играл через боль, на уколах. И вчера после длительного перелета он прибыл в расположение клуба. Не было смысла готовить его к сегодняшней игре, потому что голеностоп был не в состоянии. Сейчас Фабиан пройдет микроцикл, и мы максимально постараемся подготовить его к матчу с ЦСКА», — сказал Родионов «СЭ».

В текущем сезоне Бальбуэна провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета этого года.