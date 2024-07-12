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Сегодня, 21:24

В «Динамо» заявили, что решение не продлевать контракт с Шуниным далось нелегко

Алина Савинова
Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил решение московского клуба не продлевать контракт с вратарем Антоном Шуниным.

1 июля бело-голубые объявили об уходе 37-летнего голкипера в связи с истечением срока действия контракта. Шунин является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.

«Что касается решения о непродлении контракта, оно далось нам нелегко. Мы его приняли по итогам сезона, по последним матчам стало ясно, что нам требуется усиление вратарской позиции. Если говорить об индивидуальных достижениях, то сейчас у нас такой период, когда командные достижения в приоритете. Решение было принято в интересах клуба», — приводит РИА Новости слова Пивоварова.

Ранее Пивоваров заявлял, что в «Динамо» предлагали Шунину провести прощальный матч, но футболист, по его словам, пока не готов завершать карьеру.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в FONBET Кубке России. Всего на его счету 366 игр в составе «Динамо». Вместе с московской командой он трижды становился бронзовым призером страны.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240712/shunin-1959349489.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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