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Сегодня, 13:39

В «Динамо» заявили, что Сазонов может перейти в один из европейских клубов этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Саба Сазонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что защитник бело-голубых Саба Сазонов может перейти в один из европейских клубов этим летом.

23 июля сообщалось, что 21-летний грузин близок к тому, чтобы стать игроком «Лиона».

«Саба тренируется с командой. После молодежного Евро, действительно, к нему есть повышенный интерес со стороны клубов из Европы. В случае достойного предложения, которое устроит клуб и игрока, есть высокая вероятность того, что он окажется в клубе одной из ведущих европейских лиг», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Гафин отметил, что «Лион» из-за финансовых ограничений пока не может проводить трансферы, но этот клуб и ряд других европейских команд заинтересованы в услугах Сазонова.

Сазонов перешел в «Динамо» из академии «Зенита» в июле 2021 года, на его счету 1 гол в 39 матчах за московскую команду.

Контракт защитника с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

27 июля появилась информация о том, что «Лион» планирует подписать Сазонова и отдать его в аренду в бельгийский клуб «Моленбек».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
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