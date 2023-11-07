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Сегодня, 00:02

В «Динамо» заявили, что судейство Безбородова было направлено на помощь «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство арбитра Владислава Безбородова в матче против «Сочи» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

На 38-й минуте Безбородов назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол на Луке Джорджевиче. Удар черногорца с одиннадцатиметрового отразил Игорь Лещук.

«Судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи». Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим», — цитирует Гафина ТАСС.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Сочи» выложил подборку спорных судейских эпизодов встречи.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Владислав Безбородов
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«Сочи» выложил подборку спорных моментов матча с «Динамо»: «Независимые» Telegram-каналы считают, что нам помогал Безбородов»