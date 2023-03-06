0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:11

В «Динамо» заявили, что у клуба достаточно времени, чтобы определить будущее Норманна

Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна.

«В матче с «Крыльями Советов» Норманн оказал влияние на игру. Что касается обсуждения его будущего, перейдем к нему, когда посчитаем нужным. До конца сезона еще достаточно времени, мы только вливаемся во вторую половину сезона», — цитирует Гафина ТАСС.

26-летний норвежский полузащитник перебрался в «Динамо» летом прошлого года. Московский клуб арендовал его у «Ростова» до конца сезона. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/17204131
Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Семшов: «В борьбу за 2-3 места вклинится кто-то еще, кроме ЦСКА, «Ростова», «Спартака» и «Динамо»
Мостовой высказался о желании Дзюбы стать тренером
Соломатин: «Игра ЦСКА не внушает оптимизма»
Чернышов — о Fan ID: «Это национальная футбольная катастрофа»
Новичок «Зенита» Ренан — о матче против «Пари НН»: «Хороший матч с хорошим оппонентом. Я рад, что мы победили»
В «Динамо» сообщили сроки восстановления травмированных Кутицкого и Маричаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов — о Fan ID: «Это национальная футбольная катастрофа»

Соломатин: «Игра ЦСКА не внушает оптимизма»