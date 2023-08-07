Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:47

В «Динамо» заявили, что у клуба очень много предложений по Захаряну

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе других клубов к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

«Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит», — цитирует Пивоварова ТАСС.

В текущем сезоне 20-летний Захарян провел 4 матча за «Динамо» в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «ПСВ», «Лацио» и «Страсбур».

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Байден назвал невероятным выступление женской сборной США, которая показала свой худший результат на чемпионатах мира
Трамп: «Вылет женской сборной США с чемпионата мира отражает все то, что происходит с нашей нацией при жулике Джо Байдене»
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Захарова назвала условия справедливого урегулирования ситуации на Украине
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук — о «Зените»: «Все равно станет чемпионом»

Тарханов прокомментировал отрыв «Спартака» от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ