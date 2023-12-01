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РПЛ

Сегодня, 17:24

В «Динамо» заявили, что «Зенит» интересовался Тюкавиным

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.

«Зенит» обозначал интерес. Это было и публично. Аршавин не только легенда российского футбола, но и член правления «Зенита». Когда слышим от него: «Молодец, что Тюкавин не продлил контракт»… Это звучит не очень дружественно. Официальных предложений от «Зенита» не было. Мы там, где мы есть. А вообще, прежде всего надо следить за контрактами своих футболистов, они тоже заканчиваются», — сказал Пивоваров.

Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

 
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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