Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:31

В «Динамо» заявили о продолжении поиска усиления после покупки нападающего Маухуба

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» об усилении команды в летнее трансферное окно.

«Мы ждем нашего нового нападающего Маухуба из Марокко, который присоединится к нам после выступления на Олимпиада. И мы продолжаем работать над точечным усилением. Понятно, что каждый трансфер это индивидуальная история. В любом случае, наши новички прибудут до закрытия трансферного окна», — сказал Гафин «СЭ».

«Динамо» после третьего тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
1
Обсудить
Читайте также
В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады в Париже
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Экономист назвала размер средней пенсии в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Как можно не вызывать Глушенкова в сборную?!»

Орлов: «У «Спартака» приличный состав. Барко, Бонгонда, Угальде начал забивать»