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Судейство

Сегодня, 16:55

В ЭСК РФС заявили, что Иванов верно удалил Маухуба в матче «Спартак» — «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрел обращение «Динамо» с просьбой оценить работу Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

По мнению ЭСК РФС, Иванов правильно вынес второе предупреждение и удалил нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте. Решение мотивировано тем, что действия Маухуба в единоборстве за мяч были направленные на попытку обмануть судью с целью получить незаслуженное преимущество в виде назначение пенальти в ворота соперника.

Сергей Иванов. Судья Иванов снова получил назначение. Значит, Маухуб удален правильно?

Маухуб перешел в «Динамо» в августе 2024 года. 21-летний марокканец принял участие в 5 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Сайт РФС
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Эль-Мехди Маухуб

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