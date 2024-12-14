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Судейство

Сегодня, 15:30

В ЭСК РФС заявили, что Казарцев правильно не удалил Ленини в матче с «Локомотивом»

Сергей Разин
корреспондент
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Заседание экспертно-судейской комиссии РФС оценило работу арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (0:0).

В комиссии считают, что Казарцев правильно не вынес второе предупреждение полузащитнику краснодарцев Кевину Ленини на 44-й минуте матча. Нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, поскольку место нарушения находилось далеко от ворот. ЭСК единогласно поддержало решение Казарцева ограничиться штрафным ударом без вынесения предупреждения.

«Краснодар» с 39 очками занимает первое место в таблице РПЛ после 18 туров. «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям.

ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
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