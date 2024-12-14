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Судейство

Сегодня, 14:56

В ЭСК РФС заявили, что Кукуляк ошибочно засчитал гол Угальде в матче с «Пари НН»

Сергей Разин
корреспондент
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Заседание экспертно-судейской комиссии РФС оценило работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» (3:0).

По мнению комиссии, Кукуляк ошибочно засчитал гол Манфреда Угальде на 62-й минуте. Решение связано с тем, что Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам, мешал играть в мяч вратарю нижегородцев Никите Медведеву. ЭСК единогласно считает, что ассистенту главного арбитра следовало зафиксировать офсайд, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар.

Ранее «Пари НН» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» с просьбой оценить момент с взятием ворот.

По итогам 18 туров «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.

2
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
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