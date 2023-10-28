В «Факеле» назвали заслуженной победу над «Спартаком»: «Мы доминировали в обоих таймах»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Для нас это не неожиданная победа. Мы готовились побеждать. Надо набирать максимум очков. Мы доминировали в обоих таймах и заслуженно выиграли матч», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на четвертой строчке (20 очков).

В следующем туре воронежцы 4 ноября на выезде сыграют с «Ахматом», а красно-белые 5 ноября встретятся с «Локомотивом».