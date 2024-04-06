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Сегодня, 14:06

В «Факеле» обозначили задачу Ташуева в РПЛ после продления контракта

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

«Мы продлили контракт с Ташуевым. Срок внутреннее дело клуба. На данный момент задача — чтобы команда не попала стыки. Цели на следующий сезон скажем перед его началом», — сказал Котов «СЭ».

В субботу, 6 апреля, «Факел» сообщил о продлении контракта с Ташуевым. Срок нового соглашения 65-летнего специалиста не уточняется.

На данный момент воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 21 матче.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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