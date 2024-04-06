В «Факеле» обозначили задачу Ташуева в РПЛ после продления контракта

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

«Мы продлили контракт с Ташуевым. Срок — внутреннее дело клуба. На данный момент задача — чтобы команда не попала стыки. Цели на следующий сезон скажем перед его началом», — сказал Котов «СЭ».

В субботу, 6 апреля, «Факел» сообщил о продлении контракта с Ташуевым. Срок нового соглашения 65-летнего специалиста не уточняется.

На данный момент воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 21 матче.