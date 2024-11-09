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Судейство

Сегодня, 17:59

«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб намерен обратиться в ЭСК РФС по поводу решения главного арбитра Сергея Цыганка о назначении пенальти в ворота воронежской команды во время встречи с «Локомотивом» в 15-м туре РПЛ.

Речь идет об эпизоде на 88-й минуте матча, когда защитник сине-белых Игорь Калинин, находясь в штрафной площади, отразил плечом удар футболиста столичного клуба. VAR бригада отреагировала на данный момент, посчитав, что футболист «Факела» сыграл рукой. Цыганок после трехминутного разбора эпизода указал на одиннадцатиметровую отметку. Однако ни один видеоповтор не подтверждает версию о нарушении правил.

Матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Факелом» завершился со счетом 2:1. «Факел» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)

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