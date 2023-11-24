В «Факеле» опровергли данные Capology о зарплатах в клубе: «Серьезно их рассматривать нельзя»

Сегодня, 15:05
В пресс-службе «Факела» прокомментировали «СЭ» рейтинг о тратах клубов РПЛ на зарплаты футболистов.
По данным Capology, расходы на зарплаты воронежского клуба составляют 7,4 миллиона евро в год.
«Будь у нас такие возможности, мы были бы еще выше в турнирной таблице. Разумеется, серьезно эти данные рассматривать нельзя. В коллективе над этим пошутили, вот и все», — сказал «СЭ» руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев.
После 15 туров «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.