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РПЛ

Сегодня, 15:05

В «Факеле» опровергли данные Capology о зарплатах в клубе: «Серьезно их рассматривать нельзя»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Факела» прокомментировали «СЭ» рейтинг о тратах клубов РПЛ на зарплаты футболистов.

По данным Capology, расходы на зарплаты воронежского клуба составляют 7,4 миллиона евро в год.

«Будь у нас такие возможности, мы были бы еще выше в турнирной таблице. Разумеется, серьезно эти данные рассматривать нельзя. В коллективе над этим пошутили, вот и все», — сказал «СЭ» руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев.

После 15 туров «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Вильмар Барриос, Роман Зобнин и&nbsp;Эдуард Сперцян. Траты клубов РПЛ на зарплаты. «Зенит» — первый с 34 миллионами евро, а кто за ним?

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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