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18 мая, 17:04

В «Факеле» опровергли информацию о возможном уходе полузащитника Менделя из клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном уходе игрока Андрея Менделя из команды.

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил о возможном переходе полузащитника в клуб из Северной Македонии.

«Это слухи. Никаких предложений по Андрею Менделю в клуб не поступало. Футболист остается в «Факеле» на следующий сезон», — сказал Котов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за «Факел» 24 матча и не отметился результативными действиями.

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ФК Факел (Воронеж)
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