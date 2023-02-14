В «Факеле» опровергли участие футболистов в драке между «Шинником» и украинским «Минаем»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное участие футболистов в драке между «Шинником» и украинским «Минаем» на сборах в Турции. Ранее об этом сообщал Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».

«Это информация не соответствует действительности. Все футболисты «Факела» находятся в расположении клуба», — сказал Котов «СЭ».

14 февраля появилась информация о конфликте между футболистами «Шинника» и «Миная» в отеле Royal Seginus. Утверждается, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн. В ответ на это россиянин предложил «разобраться раз на раз». Сотрудникам отеля удалось остановить конфликт. Однако спустя некоторое время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с другими российскими игроками. В отель приехала полиция и скорая помощь.

После 20 туров «Шинник» занимает девятое место с 28 очками в турнирной таблице первой лиги.