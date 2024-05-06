В «Факеле» поблагодарили болельщиков за поддержку в матче против «Зенита»: «Главное, чтобы остались в РПЛ»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал «СЭ» ничейный результат в матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Эмоции положительные! Команда рада! Хочу поблагодарить всех за поддержку, мы играем для болельщиков. Самое главное, чтобы «Факел» остался в РПЛ», — сказал Котов «СЭ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» идет 14-м (28).

11 мая петербургский клуб сыграет дома против ЦСКА, а команда из Воронежа днем позже на своем поле примет «Урал».