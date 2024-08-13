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В «Факеле» поблагодарили РФС и РПЛ за содействие в переносе матча со «Спартаком» в Москву

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«Факел» поблагодарил РФС и РПЛ за помощь в организации переноса матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» в Москву.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на данный момент в регионе приостановлены проведения массовых мероприятий из соображений безопасности.

«Футбольный клуб «Факел» выражает благодарность руководству Российского футбольного союза и руководству Российской Премьер-Лиги за оперативную работу и консультации в данной ситуации по вопросам организации и проведения данных матчей», — говорится в официальном телеграм-канале воронежского клуба.

Также стало известно, что домашний матч «Факела» с «Акроном» в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет без зрителей.

Источник: Официальный телеграм-канал ФК
РПЛ
РФС
ФК Факел (Воронеж)
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