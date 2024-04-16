В «Факеле» подтвердили новость об обращении в ЭСК по итогам матча с «Ростовом»

В пресс-службе «Факела» подтвердили «СЭ» новость о том, что воронежский клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Мы обращались в ЭСК по итогам матча с «Ростовом», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал отстранить Любимова от работы минимум на сезон за фиксирование фолов в пользу соперника с первой по 90-ю минуту.

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов же заявлял, что арбитр Любимов недостоин судить в РПЛ.