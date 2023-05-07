КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:15

В «Факеле» пожелали здоровья арбитру Мешкову: «Пусть пройдет классную реабилитацию»

В «Факеле» пожелали здоровья арбитру Мешкову
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» ответил арбитру Виталию Мешкову, который высказался о своем повреждении.

«Мы желаем Мешкову здоровья, пусть восстанавливается! Если у него был дискомфорт, пусть, конечно, его устранит. Пусть пройдет классную реабилитацию и сможет отсудить все остальные матчи», — сказал Котов «СЭ».

Ранее Виталий Мешков был назначен главным арбитром на матч 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом». Позднее его заменил Евгений Кукуляк.

«Факел» после победы над «Ростовом» (2:0) набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Команда одержала победу в первом матче под руководством Вадима Евсеева.

ФК Факел (Воронеж)
Виталий Мешков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву: «Наберу его в понедельник»

Черчесов о чемпионском коридоре «Зениту»: «Если «Спартак» не хочет делать — это его право»