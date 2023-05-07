В «Факеле» пожелали здоровья арбитру Мешкову: «Пусть пройдет классную реабилитацию»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» ответил арбитру Виталию Мешкову, который высказался о своем повреждении.

«Мы желаем Мешкову здоровья, пусть восстанавливается! Если у него был дискомфорт, пусть, конечно, его устранит. Пусть пройдет классную реабилитацию и сможет отсудить все остальные матчи», — сказал Котов «СЭ».

Ранее Виталий Мешков был назначен главным арбитром на матч 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом». Позднее его заменил Евгений Кукуляк.

«Факел» после победы над «Ростовом» (2:0) набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Команда одержала победу в первом матче под руководством Вадима Евсеева.