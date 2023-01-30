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Сегодня, 19:38

В «Факеле» рассчитывают, что строительство нового стадиона будет завершено в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что в клубе планируют закончить строительство нового стадиона для команды будет завершено до конца года.

«Тяжело комментировать сроки, но я недавно был там — на стройплощадке ведется активная работа, начали возводиться две центральные трибуны. Можно констатировать, что работа кипит. К сожалению, сроки были сдвинуты из-за экономической ситуации и увеличения вместимости стадиона до 10 тысяч мест. Есть надежда, что в ближайшее время она будет закончена. Ближайшее —относительно. Не знаю, как насчет стопроцентной готовности, но надеюсь, что она будет завершена в 2023 году», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.

Сейчас «Факел» проводит домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов, максимально разрешенная вместимость которого составляет 19 845 зрителей. Фактическая вместимость стадиона превышает 34 тыс. зрителей, но клуб не может полностью заполнять трибуны из-за регламентных норм.

После 17 туров «Факел» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://tass.ru/sport/16918341
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ФК Факел (Воронеж)
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