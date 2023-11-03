В «Факеле» рассказали, что у клуба появилось новое противоливневые покрытие

В Telegram-канале «Факела» сообщается, что у клуба появилось новое противоливневое покрытие, защищающее газон от избыточной влаги.

Пресс-служба воронежцев добавила, что характеристики поля пришли в норму и все работы выполняются под контролем комиссии РПЛ.

Ранее лига допустила «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже к проведению матча 15-го тура РПЛ «Факел» — ЦСКА.

Перед матчем 12-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» в Воронеже возникли проблемы с полем: сотрудники убирали воду лопатами.

После 13 туров РПЛ «Факел» занимает 12-е место, набрав 15 очков. ЦСКА (21) идет на 5-й строчке.