В «Факеле» рассказали, как пришли к решению об уходе Ташуева

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера воронежской команды.

«Вчера после игры [с «Крыльями Советов» (0:1)] общались с Сергеем Абуезидовичем и пришли к общему непростому решению. К сожалению, по семейным обстоятельствам он покидает команду. Спасибо большое за работу, остаемся в хороших отношениях», — сказал Котов «СЭ».

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

На данный момент воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.