Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:23

В «Факеле» рассказали, как пришли к решению об уходе Ташуева

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера воронежской команды.

«Вчера после игры [с «Крыльями Советов» (0:1)] общались с Сергеем Абуезидовичем и пришли к общему непростому решению. К сожалению, по семейным обстоятельствам он покидает команду. Спасибо большое за работу, остаемся в хороших отношениях», — сказал Котов «СЭ».

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

На данный момент воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
8
0
Читайте также
«Аталанта» Миранчука стала соперником «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Кудряшов подерется с Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Сорокина убрали c площадки и довели до депрессии, у Боба новый суперсейв, а Кучеров в шаге от катастрофы. Что произошло в Кубке Стэнли 26 апреля
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
Ташуев объяснил уход из «Факела»: «Мне надо быть дома. Есть проблемки»
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о словах Морено: «Может, это для него позор — говорить такие вещи?»
В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление игроков «Сочи»: «Мы готовы принять участие в расследовании»
Кордова — о массовом отравлении игроков «Сочи»: «Совпадение?»
Гладилин — о дерби: «Ничья устроила обе команды»
В «Пари НН» ответили на слова Корнеева: «Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташуев — об уходе из «Факела»: «К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома»

Ташуев объяснил уход из «Факела»: «Мне надо быть дома. Есть проблемки»