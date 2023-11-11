В «Факеле» рассказали о состоянии травмированных Кудряшова и Брызгалова

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал «СЭ» о состоянии травмированных защитников Федора Кудряшова и Сергея Брызгалова, получивших повреждения в игре 14-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

В субботу, 11 ноября оба футболиста пропустили игру 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

«Они восстанавливаются. Федору осталось 1-2 недели. Будем надеяться, что он сыграет за нас до конца года», — сказал Котов «СЭ».

После 15 туров «Факел» идет на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. В следующем туре команда встретится с «Рубином» на выезде (26 ноября).