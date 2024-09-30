В «Факеле» сообщили, что игроки молодежной команды не пострадали в результате ДТП

Игроки молодежной команды «Факела» не пострадали в результате ДТП, случившегося в Тульской области.

«Да, такая авария произошла. Все футболисты целы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы воронежского клуба.