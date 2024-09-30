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Сегодня, 09:56

В «Факеле» сообщили, что игроки молодежной команды не пострадали в результате ДТП

Алина Савинова
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Игроки молодежной команды «Факела» не пострадали в результате ДТП, случившегося в Тульской области.

«Да, такая авария произошла. Все футболисты целы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы воронежского клуба.

Инцидент произошел 28 сентября, когда футболисты возвращались в Воронеж на автобусе с гостевой игры. Транспортное средство, в котором находились игроки, столкнулось с грузовиком на трассе М-4 в Богородицком районе Тульской области. Накануне воронежская команда в Калининграде обыграла «Балтику» в матче МФЛ (1:0).

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Факел (Воронеж)

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