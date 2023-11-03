В «Факеле» сообщили, что внимательно следят за ситуацией с газоном перед игрой с ЦСКА

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что клуб внимательно следит за работами над газоном перед матчем 15-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Агрономы делают все возможное. Я думаю, что поле будет в хорошем состоянии. Клуб внимательно следит за этим, делает все возможное», — приводит ТАСС слова Котова.

1 ноября комиссия РПЛ допустила стадион в Воронеже к проведению матча «Факел» — ЦСКА. Игра между командами запланирована на 11 ноября и должна начаться в 14.00 по московскому времени.

На данный момент армейцы с 21 очком занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежская команда располагается на 12-й строчке, имея в активе 15 очков.