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15 мая, 19:50

В «Факеле» сообщили подробности переговоров с Божиным и Акбашевым по новым контрактам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о будущем футболистов Сергея Божина и Романа Акбашева, у которых заканчиваются контракты по окончании сезона.

«Я думаю, что переговоры с ними скоро выйдут на финальную стадию», — приводит слова Котова Metaratings.ru.

28-летний Божин выступает за «Факел» с июля 2022 года, а его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей в РПЛ, забив два гола и отметившись двумя результативными передачами.

31-летний Акбашев играет за воронежскую команду с июля 2020 года, соглашение клуба с ним истекает 30 июня. В сезоне-2022/23 РПЛ хавбек сыграл в 25 матчах, забил пять голов и отметился тремя результативными передачами.

После 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Факел» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-fakele-soobshili-podrobnosti-peregovorov-s-bozhinym-i-akbashevym-po-novym-kontraktam-251227/
Сергей Божин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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