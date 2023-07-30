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Сегодня, 20:45

«Факел» — о голе Дзюбы: «Это разве не толчок в спину?»

«Факел» опубликовал видео спорных моментов в матче с «Локомотивом»
Виталий Косик
Корреспондент
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В Telegram-канале «Факела» выложили спорный момент с первым голом в матче второго тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

Форвард московской команды Артем Дзюба отметился на 13-й минуте встречи, забив свой первый мяч в сезоне-2023/24. 34-летний нападающий прервал свою безголевую серию, которая длилась с 30 апреля.

Футболисты воронежской команды были недовольны после забитого мяча — по их мнению Дзюба нарушил правила. Гол был засчитан, ВАР встречи Артур Федоров не стал приглашать главного арбитра встречи Василия Казарцева посмотреть момент.

«Это разве не толчок в спину?» — написано в сообщении команды.

Также в «Факеле» высказалась о неназначенном пенальти на 38-й минуте матча, когда мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Егору Погостнову.

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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