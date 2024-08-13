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Сегодня, 13:57

В «Факеле» высказались о возможном переносе домашних матчей команды из Воронежа

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Домашний стадион «Факела».
Фото ФК «Факел»
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переносе ближайших домашних матчей воронежского клуба.

Ранее в пресс-службе правительства Воронежской области заявили о возможности переноса домашних игр команды на запасное поле.

«Факел» проводит домашние матчи на стадионе «Факел» в Воронеже. Запасной ареной команды заявлен московский стадион «Локомотив».

«Надеюсь, сегодня будет понимание. Ближе к вечеру», — сказал Котов «СЭ».

15 августа «Факел» должен сыграть дома против «Акрона» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. 18 августа у воронежцев запланирован домашний матч со «Спартаком».

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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