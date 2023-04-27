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Сегодня, 15:35

В «Факеле» заявили, что 90 процентов клубов РПЛ недовольны судейством

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» высказался о работе ЭСК РФС.

— Сказали, что на собрании вы задавали больше всех вопросов. Как на самом деле?

— Я думаю, да.

— Говорили, что «Факел» недоволен судейством?

— Слушайте, при чем здесь доволен «Факел» или нет. Думаю, что 90 процентов клубов, которые так же поддержали и задавали вопросы, недовольны судейством. Просто если так получилось, что я первый начал говорить, задал все то, что в принципе, наверное, наболело у большинства клубов. Вы же видите, что это связано не только с условно одним «Факелом» и так далее и тому подобное. Мы задали глобальные вопросы, а не сидели и не разбирали моменты. Мы не устраивали ЭСК, который для меня не является органом, который может на что-то повлиять.

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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