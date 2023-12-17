В «Факеле» заявили, что Мелешин пригодился бы клубу

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Спартака» Павлу Мелешину.

«Павел — хороший футболист. Думаю, что он бы пригодился «Факелу». Не хотелось бы говорить о том, интересуемся мы им сейчас или нет. Со «Спартаком» мы пока не вели переговоры. Все остальное — додумки», — сказал Котов «СЭ».

Ранее об интересе «Факела» к Мелешину сообщило издание Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 19-летний Мелешин провел 8 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.