В «Факеле» заявили, что остались в хороших отношениях с Черевченко

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко.

«После беседы с Черевченко мы пришли к обоюдному согласию о расторжении контракта. Расстались в хороших отношениях. Благодарны Игорю Геннадьевичу за работу в клубе!» — сказал Котов «СЭ».

Ранее «Факел» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко.

«Факел» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 1 очко. Следующий матч команда проведет дома против «Акрона» в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 15 августа, начало в 18.00 по московскому времени.