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Сегодня, 16:32

В «Факеле» заявили, что расследование УАФ не повлияет на желание Калинина играть в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игорь Калинин (слева).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) расследует дело защитника Игоря Калинина на предмет возможного нарушения кодекса этики и честной игры.

«Это никак не повлияет на желания Игоря Калинина играть за «Факел». Он профессиональный футболист», — сказал Котов «СЭ».

27-летний Калинин — российский, ранее украинский футболист. В текущем сезоне он провел 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Защитник выступал за молодежные сборные Украины до 18 и до 19 лет.

Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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