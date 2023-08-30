В «Факеле» заявили об отсутствии интереса к защитнику «Спартака» Маслову

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к защитнику «Спартака» Павлу Маслову.

Ранее Metaratings.ru сообщало, что «Факел» был готов взять в аренду защитника красно-белых.

«Не хотелось бы комментировать слухи. Интересен ли нам Маслов? Нет», — сказал Котов «СЭ».

Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года. Всего на его счету 66 матчей в составе московского клуба, в которых он отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

В этом сезоне он еще не провел ни одну игру за красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 6 туров. «Факел» расположился на 14-й строчке (4 очка).