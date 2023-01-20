В Федерации футбола Венгрии опровергли, что запретили «Тисакечке» играть с клубом из России

Пресс-секретарь Футбольной федерации Венгрии Герго Шабо прокомментировал информацию, что организация запретила венгерскому клубу «Тисакечке» проводить товарищеский матч против «Нижнего Новгорода». «Венгерская футбольная федерация запретила клубу «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Нижним Новгородом»? Это абсолютная ложь», — заявил Шабо Sport24. Игра должна была пройти на учебно-тренировочных сборах в Турции 18 января, но в последний момент была отменена.