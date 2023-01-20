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В Федерации футбола Венгрии опровергли, что запретили «Тисакечке» играть с клубом из России

Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-секретарь Футбольной федерации Венгрии Герго Шабо прокомментировал информацию, что организация запретила венгерскому клубу «Тисакечке» проводить товарищеский матч против «Нижнего Новгорода».

«Венгерская футбольная федерация запретила клубу «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Нижним Новгородом»? Это абсолютная ложь», — заявил Шабо Sport24.

Игра должна была пройти на учебно-тренировочных сборах в Турции 18 января, но в последний момент была отменена.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-20-v-futbolnoy-federatsii-vengrii-oprovergli-chto-zapretili-tisakechke-igrat-s-klubom-iz-rossii

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Бавария 0
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28%

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27%

1.63

15%

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Милан 0
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ТБ 2.5

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