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Сегодня, 19:48

В «Фенербахче» назвали ложью новость о возможном переходе Вендела

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела в клуб.

«Слухи о том, что Вендел переходит из «Зенита» в «Фенербахче», являются ложными», — сказал Баки «СЭ».

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил в своем Telegram-канале, что Вендел может перейти в «Фенербахче» или во «Фламенго».

15 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игрок хочет уйти из клуба. Журналист Хорхе Никола сообщал, что у Вендела напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Хавбек перешел в клуб из «Спортинга» в 2020 году.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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