В «Фенербахче» назвали слухами возможное участие клуба в турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня, 13:50
Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал «СЭ» информацию о возможном участии стамбульского клуба в турнире в Санкт-Петербурге.
«Сейчас это все слухи, мы не получили ничего официального, поэтому на данный момент нам нечего подтверждать», — сказал Баки «СЭ».
По данным «СЭ», в конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может быть организован международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба РПЛ (одним из кандидатов является «Динамо»).