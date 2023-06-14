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Сегодня, 18:27

В «Фенербахче» опровергли информацию о заинтересованности в Чалове

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Форвард ЦСКА Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о заинтересованности клуба в форварде ЦСКА Федоре Чалове.

«Это совсем неправда», — сказал Баки «СЭ».

Ранее спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что за 25-летним Чаловым следят «Галатасарай» и «Фенербахче».

В сезоне-2022/23 российский футболист провел 41 матч за московскую команду, забил 24 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
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