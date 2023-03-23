В «Фенербахче» отреагировали на информацию о задержании болельщиков «Зенита»

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о задержании нескольких фанатов «Зенита» после товарищеского матча в Стамбуле.

«Был небольшой инцидент, но уже все хорошо. «Зенит» и «Фенербахче» друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», — сказал Баки «СЭ».

В конце первого тайма товарищеского матча «Фенербахче» — «Зенит» на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых.

«Фенербахче» и «Зенит» сыграли вничью — 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.